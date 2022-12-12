Політика

Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29

12 Грудня 2022 12:50
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зброя, Словаччина

Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29, приготування для цього можуть початися найближчими тижнями.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” сказав міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер. 

“Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити”, – зазначив він.

За його словами, про це йшлося, серед іншого, на останній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

“Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні”, – розповів Растислав Качер. 

Він додав, що не хоче коментувати деталі обговорень щодо передачі винищувачів, щоб не нашкодити процесу.


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