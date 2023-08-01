Політика

Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2

1 Серпня 2023 15:12
читать на русском →
зброя, Словаччина

Прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор оголосив, що Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансується Данією, Норвегією та Німеччиною.

Про це Одор сказав на церемонії передачі озброєння у словацькому місті Дубниця-над-Вагом.

“Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою для нового військово-технічного співробітництва між Словаччиною та Україною”, – наголосив він.

Zuzana 2 — це самохідна артилерійська установка 8×8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Серпня 2023 15:41

Придбав майна на 350 тис. дол: на Дніпропетровщині провели обшуки в обласного воєнкома

1 Серпня 2023 15:20

В Україні скасували обмеження на кількість спроб здачі іспиту з водіння
1 Серпня 2023 15:12

Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2
1 Серпня 2023 13:49

Гончаренко “призначив” Резнікова послом Британії: МЗС прокоментувало
1 Серпня 2023 12:15

Окупанти вдарили по херсонській лікарні: є загиблий

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки