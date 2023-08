Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2

Прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор оголосив, що Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансується Данією, Норвегією та Німеччиною.

Про це Одор сказав на церемонії передачі озброєння у словацькому місті Дубниця-над-Вагом.

“Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою для нового військово-технічного співробітництва між Словаччиною та Україною”, – наголосив він.

Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n