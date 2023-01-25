Політика

Скандал у Міноборони: звільнено директора департаменту закупівель

25 Січня 2023 11:58
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корупція

Звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов’язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

“Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника міністра Шаповалова”, – написала на фейсбуці нардеп.

Вона також ствердила, що Олексій Резніков, міністр оборони, “не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування”.

“Ціни в контрактах, які ще не набрали чинності і перебувають на експертизах – різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік. Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та “припуском” на інфляцію. Перевірити таке ціноутворення в рамках засідання комітету неможливо, будемо перевіряти далі”, – додала Анастасія Радіна.


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