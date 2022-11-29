Політика

Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України

29 Листопада 2022 08:56
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допомога, швеція

Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж усі попередні.

Про це повідомив очільник МЗС Швеції Тобіас Біллстрем під час брифінгу в Києві.

“Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це такий пакет”, – зазначив він, додавши, що “це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це – прорив, зовсім інший ступінь підтримки”.

За словами Біллстрема, фінанси, які Швеція надає Україні, дозволять знайти більше, ніж потрібно їй на міжнародному ринку.


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