Політика

Шольц у Мюнхені закликає союзників поставити танки Україні

17 Лютого 2023 16:23
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зброя, шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

“Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина”, – сказав Шольц.

Він закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

“Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики”, – сказав канцлер Німеччини.


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