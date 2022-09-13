Шольц і Путін півтори години обговорювали війну РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели 1,5 годинну телефонну розмову, що стосувалася війни РФ проти України та її наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебестрайта.

Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України. Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії по анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.

Також канцлер Німеччини закликав Путіна поводитися з узятими в полон комбатантами відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, а також забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Крім цього, Шольц наголосив на необхідності забезпечення безпеки Запорізької АЕС. Він закликав уникати будь-яких кроків по ескалації і негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді МАГАТЕ.

Шольц і Путін також говорили про продовольчу кризу. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і й надалі виконувати її в повному обсязі.