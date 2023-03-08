Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейськими компонентами

Минулого року уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які побудовані з використанням південнокорейських компонентів.

Про це повідомив агентству Reuters у середу чиновник з питань оборонних закупівель у Сеулі.

Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася, принаймні опосередковано, на надання Україні компонентів озброєння для її війни проти Росії.

Раніше офіційні особи в Сеулі відмовлялися коментувати ситуацію з Krab, підживлюючи спекуляції щодо того, чи дала Південна Корея офіційну згоду, чи просто закривала на це очі.

Бюро з контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло і схвалило передачу шасі гаубиці південнокорейського виробництва, сказав Кім Хьонг Чол, директор відділу Європи і Азії Бюро міжнародного співробітництва.

“Ми розглянули всю документацію і можливі проблеми всередині DAPA… після чого прийняли рішення видати експортну ліцензію Польщі”, – сказав він.

Пізніше він підкреслив, що позиція уряду полягає в тому, щоб не передавати Україні системи озброєнь.

Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, Krab – це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, британської башти BAE Systems, французької 155-мм гармати Nexter Systems та польської системи управління вогнем.

Після вторгнення Росії в лютому минулого року Польща відправила 18 Krab в Україну в травні, і обидві країни підписали замовлення на десятки інших.

Президент РФ Владімір Путін минулого року звинуватив Сеул у наданні Україні зброї, заявивши, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол тоді заявив, що Південна Корея, союзник США, не надавала жодної зброї. Його адміністрація заявляє, що не планує змінювати цю політику.

Юн сказав, що південнокорейське законодавство ускладнює прямий продаж зброї країнам, що перебувають в активному конфлікті. Сеул також не бажає гнівити Росію, незважаючи на зростаючий тиск з боку США і країн НАТО щодо надання зброї та боєприпасів.

“Ми, очевидно, вважаємо, що Південна Корея повинна робити більше, і ми регулярно повідомляємо про це адміністрації Юна”, – повідомило Reuters західне дипломатичне джерело в Сеулі.