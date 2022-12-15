Сенат США схвалив заборону TikTok на телефонах чиновників

Верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який забороняє використання популярного застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях – з огляду на безпеку та приналежність цієї мережі китайським виробникам.

Голосування відбулося в середу, повідомляє The Hill.

«Закон про заборону TikTok на державних пристроях, внесений сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, був ухвалений одностайно у середу, тобто жоден із сенаторів не заперечував проти нього», – підкреслюється у повідомленні.

Законодавчий акт передбачає заборону завантаження або використання TikTok на будь-якому пристрої, виданому для службового користування Сполученими Штатами чи державною корпорацією.

«TikTok – це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів», – заявив у цьому зв’язку автор законопроєкту сенатор Ґоулі. Він також закликав адміністрацію Байдена й демократів підтримати цю ініціативу.