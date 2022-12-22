Політика

Сенат США підтримав конфіскацію заморожених активів російських бізнесменів

22 Грудня 2022 21:04
25
сша

Поправка до бюджету, яку прийняв американський Сенат, передбачає конфіскацію та продаж активів російських бізнесменів та олігархів, а потім – подальшу їх передачу Україні як гуманітарну та військову допомогу.

Ця ініціатива була внесена в сенат республіканцем Ліндсі Гремом.

Голова робочої групи Мін’юсту США щодо застосування санкцій проти РФ Ендрю Адамс раніше повідомив, що його відомство просило Конгрес узаконити передачу Україні заарештованих активів із РФ. Ця пропозиція може дозволити міністерствам юстиції, фінансів та Держдепартаменту налагодити спільну роботу щодо спрямування коштів, конфіскованих урядом США на відшкодування завданих Україні збитків під час збройної агресії.


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