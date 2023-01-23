Розсилання листів із бомбами в Іспанії могло організувати ГРУ та ультраправі, – NYT

До розсилки листів із бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, яка використовувала ультраправі угруповання.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

“Американські та європейські офіційні особи вважають, що російські військові розвідники доручили спільникам угруповання прихильників переваги білої раси, що базується в Росії, провести нещодавню кампанію з розсилки бомб в Іспанії, найбільш відомими цілями якої були прем’єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати”, – йдеться в матеріалі.

За даними західних розвідслужб Іспанії та інших країн, до розсилання поштових відправлень із бомбами в Іспанії наприкінці 2022 року може бути причетне ультраправе угруповання “Російський імператорський рух”. Група, яка була визнана Державним департаментом США як глобальна терористична організація, має зв’язок із російськими спецслужбами.

Співрозмовники NYT кажуть, що офіцери Головного управління розвідки Росії хотіли заскочити європейських чиновників зненацька.

Таким чином РФ хотіла продемонструвати, що вона та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно зі столицями країн-членів НАТО. Іспанські слідчі вже ідентифікували осіб, які можуть бути причетні до нападів.