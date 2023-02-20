Росії не вистачає резервів для збільшення інтенсивності наступу, – ISW

Наразі відбувається головна фаза наступальних операцій РФ, але окупантам не вдається залучити достатньо вільних резервів.

Аналітики ISW зазначають, що російські сухопутні війська діють в межах звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі тимчасових батальйонно-тактичних груп. У звіті також підкреслюєтся, що відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про проблеми РФ із заміною техніки, особливо танків, що були втрачені під час попередніх неуспішних наступальних операцій.

Хоча росіяни можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в запасі, Інститут вважає, що їх залучення в Луганській області навряд буде значно впливати на хід триваючого наступу. Російський наступ може тривати ще деякий час і набирати тимчасово оберти за рахунок залучення останніх резервів, але імовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог залишається невисокою, додають фахівці.

Ключові моменти бойових дій 19 лютого від ISW:

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні підрозділи на передову в Луганській і Донецькій областях, а також на частині Запорізької області.

Повідомляється, що до квітня українські сили зможуть розгорнути лише 50 наданих Заходом танків у прифронтових районах із обіцяних 320 танків.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що 1-й армійський корпус “ДНР” і 2-й армійський корпус “ЛНР” є офіційними формуваннями ЗС РФ.

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжив кілька інформаційних напрямків атаки проти російського Міноборони.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зазначив, що може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої роти після завершення державної служби.

Міністерство оборони РФ неправдиво заявило, що українські посадовці готують атаку під чужим прапором, щоб звинуватити Росію в порушенні Конвенції з ядерної безпеки напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на Керченському мосту в Криму 10 жовтня 2022 року доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт.

Напад був би легітимною військовою операцією, а не терористичним актом, якби його здійснила Україна.

Російський мілблогер заявив, що російські війська перетнули кордон Росії з Харківською областю та зайняли невизначені прикордонні населені пункти.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

Російські джерела стверджували, що українські сили зміцнюють позиції на передовій на захід і північний захід від Кремінної.

Відомий російський мілблогер стверджував, що деградовані формування ПВК “Вагнер” звужують масштаб своїх наступальних дій у районі Бахмута через брак сил.

Повідомляється, що російські війська продовжували наступальні дії вздовж західних околиць Донецька та в районі Вугледара.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська здійснили локалізовану наземну атаку поблизу Новоданилівки Запорізької області, і поширили кадри, на яких видно, як бойовики ПВК “Вагнер” прибувають до Мелітополя Запорізької області.

Окупанти в Криму націоналізували українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше 10 мільйонів доларів США) і планують використати кошти від продажу цього майна на підтримку російських військ, які воюють в Україні.

Повідомляється, що російський виробник безпілотних літальних апаратів Lancet і дочірнє підприємство концерну “Калашников” виробляють безпілотні літальні апарати в громадській сауні.

Українські військові повідомили, що російські сили не можуть відремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 біля лінії фронту через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і змушені перевести ці системи на заводи-виробники в Росії.