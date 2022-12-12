Росії не потрібні гарантії безпеки, таких гарантій від РФ потребує Європа, – МЗС Польщі

Росія не потребує жодних гарантій безпеки, натомість їх потребує Європа, яка повсякчас перебуває під загрозою через агресивну поведінку РФ.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає WNP.

За його словами, вважати, що РФ має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки, – це стратегічна помилка.

“Надзвичайно важливо жодним чином не вдаватися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться РФ частиною своєї території, або що Росія має право очікувати гарантій безпеки від будь-кого… Це просто стратегічна помилка – такі міркування. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі потрібні гарантії безпеки з боку РФ”, – наголосив Яблонський.