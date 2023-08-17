Політика

Росіяни за допомогою Ірану хочуть виробити 6 тисяч ударних дронів, – The Washington Post

17 Серпня 2023 17:12
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росія, зброя, іран

У Росії планують за допомогою Ірану створити 6 000 ударних безпілотників для бомбардування українських міст.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на витік документів.

Зазначається, що в листопаді Росія з Іраном уклали угоду про продаж зброї на мільярд доларів. ЇЇ мета полягає в тому, щоб до літа 2025 року створити в країні 6000 дронів.

За даними видання, команді російських інженерів було доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники.

Відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник ФСБ Росії. У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони називали “човнами”, їхню вибухівку – “бамперами”, а Іран – країна, яка таємно надає технічну допомогу російським загарбникам – називали “Ірландією” або “Білоруссю”.


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