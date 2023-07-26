Політика

Росіяни вивели в Чорне море корвет для перехоплення комерційних суден, – британська розвідка

26 Липня 2023 10:17
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чорне море, росія, зерно

Розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву “зернової угоди” Росія вивела в південну частину Чорного моря корвет “Сергєй Котов”, що може свідчити про збільшення ризиків насильства у морі.

За даними відомства, корвет “Сергєй Котов” розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер “існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні”, додали у розвідці.


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