Росіяни вивели в Чорне море корвет для перехоплення комерційних суден, – британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомила, що після зриву “зернової угоди” Росія вивела в південну частину Чорного моря корвет “Сергєй Котов”, що може свідчити про збільшення ризиків насильства у морі.

За даними відомства, корвет “Сергєй Котов” розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

У розвідці вважають, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

Як зазначили у відомстві Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі.

Однак тепер “існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні”, додали у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/eqGEfaCnrU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RtJT97YzAT