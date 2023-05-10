Політика

Росіяни брешуть про загибель українських генералів для підняття бойового духу, — Маляр

10 Травня 2023 15:50
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війна, іпсо

У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів на фронті, але це не відповідає дійсності. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні, 10 травня.

Вона наголосила, що за тиждень було три такі повідомлення, але всі ці військові живі. Також Маляр додала, що зазвичай такі повідомлення мають кілька цілей:

  • психологічний вплив на саму людину;
  • деморалізація українських військ;
  • короткостроковий хайп на темі;
  • підняття духу свого війська.

“Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, за яких умов воює наше командування”, — резюмувала вона.


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