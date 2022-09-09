Політика

Росія має єдиний правильний шлях – здатися та відійти, – Кислиця

9 Вересня 2022 07:49
42

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, що заради порятунку українців і росіян РФ має єдиний правильний шлях – “здатися і відійти”.

“Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН”, – наголосив дипломат.

Кислиця зауважив, що Україна захищає себе, Європу, світ і Статут ООН, і буде боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм її суверенної території, включно з Кримом.

“Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну. Єдине, що Путін може зробити, аби врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити”, – підкреслив постпред.

Він нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

“Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь”, – продовжив Кислиця.

Як доказ спільних зусиль дипломат навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

Постпред додав, що у Росії “є єдиний правильний шлях – це здатися і відійти”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
Александр КИРШ

Европа и США: трусость в квадрате
Юрій БУТУСОВ

Оперативна обстановка 6 вересня:
усі думки
ТОП-новини
9 Вересня 2022 07:23
56

ЗСУ ведуть контрнаступ на Харківському напрямку, просунулися на 50 км, – Генштаб
9 Вересня 2022 08:26
30

Аналітики ISW припускають, що наші воїни, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська
9 Вересня 2022 07:49
42

Росія має єдиний правильний шлях – здатися та відійти, – Кислиця
9 Вересня 2022 07:11
44

На півдні ЗСУ знищили чергову поромну переправу окупантів та 2 склади
9 Вересня 2022 07:03
131

Росіяни знову обстріляли Харків, влучили у навчальний заклад
Останні новини
усі новини