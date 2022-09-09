Росія має єдиний правильний шлях – здатися та відійти, – Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, що заради порятунку українців і росіян РФ має єдиний правильний шлях – “здатися і відійти”.

“Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН”, – наголосив дипломат.

Кислиця зауважив, що Україна захищає себе, Європу, світ і Статут ООН, і буде боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм її суверенної території, включно з Кримом.

“Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну. Єдине, що Путін може зробити, аби врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити”, – підкреслив постпред.

Він нагадав, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

“Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь”, – продовжив Кислиця.

Як доказ спільних зусиль дипломат навів визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

Постпред додав, що у Росії “є єдиний правильний шлях – це здатися і відійти”.