Політика

Росія збільшує військовий контингент на території Білорусі (супутникові знімки)

20 Жовтня 2022 12:43
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Свіжі фотографії з супутника свідчать, що на військовому аеродромі “Зябрівка” біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ.

Про це повідомляє білоруська редакція “Радіо Свобода“.

Видання звертає увагу, що протягом останнього місяця військовий аеродром “Зябрівка” під Гомелем активно змінюється. Останнім часом туди прибуло більше російської техніки та військових.

“Російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей”, – повідомляють джерела з Гомельського району.

Так виглядав військовий аеродром “Зябрівка” 24 серпня.

А так це виглядало менш ніж через місяць, 16 жовтня.

На знімках видно, що в північній частині аеродрому будуються піщані насипи.

За інформацією “Радіо Свобода”, подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції (див. фото нижче), які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

На супутниковому знімку внизу, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому “Зябрівка” збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Також бачимо потяг, який прибув з пальним.


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