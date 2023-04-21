Росія використовує німецьких радикалів, щоб припинити допомогу Україні – WP

Росія використовує ультраправих та ультралівих політиків у Німеччині, щоб підірвати підтримку України в Європі. Про це пише The Washington Post з посиланням на нібито російські документи.

Цей “план” нібито розпочався ще у вересні 2022 року. Документи не містять матеріалів, які б засвідчували спілкування між російськими стратегами та будь-якими їхніми союзниками в Німеччині, зауважує видання.

Для цього використовуються представники радикальних партій Die Linke та AfD, стратегією Росії є “об’єднати дві німецькі фракції з давньою проросійською позицією”, пише WP.

Як зауважує видання, такі плани є частиною прихованого фронту у війні Росії проти України, тому що РФ хоче підірвати єдність Заходу та заморозити війну на своїх умовах.

25 лютого 2023 року депутатка Бундестагу від радикальної проросійської Die Linke Сахра Вагенкнехт очолила тринадцятитисячний “протест” у Берліні з вимогою зупинити постачання зброї в Україну, зокрема танків. Серед присутніх були представники й AfD, пише видання.

Згідно з документами, перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко віддав наказ створити з Німеччини “центр” зусиль Москви з підриву підтримки України.