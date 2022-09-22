Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, – британська розвідка

Росія, ймовірно, зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами, пов’язаними з набором 300 тисяч військових. Нові формування навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців.

Про це повідомляє Міноборони із посиланням на дані розвідки.

“Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні”, – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, часткова мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярна серед частини російського населення.