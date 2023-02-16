Політика

Росія втрачає 2000 окупантів за кожні 100 метрів просування

16 Лютого 2023 20:18
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війна

Стратегія РФ кидати призовників людською хвилею не діє так ефективно, як очікувалося в Кремлі. На кожних 90 метрах просування українською землею, російська армія втрачає 2000 військових.

Про це повідомляє The Times.

Видання не пише, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені. Проте міністр США Ллойд Остін заявив, що путінська тактика “брати живою силою” не діє так ефективно, як російський диктатор цього очікував.

“Росія продовжує залучати велику кількість додаткових людей до боротьби. Більшість людей погано навчені та погано оснащені, і через це ми бачимо, що вони несуть багато втрат”, – сказав Остін.

The Times пише, що цифри з’явилися під час обговорення нових постачань озброєнь Україні. Нова зброя має дозволити Києву потіснити Росію на полі бою в наступні три місяці. Під час обговорення міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що російські сухопутні війська зараз “сильно порідшали та деморалізовані”.


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