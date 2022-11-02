Політика

Росія та Білорусь задумали нові навчання у 2023 році

2 Листопада 2022 14:06
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росія, білорусь

Білорусь та Росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року – “Щит союзу-2023”.

“Продовжується вдосконалення об’єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання “Щит Союзу-2023”, – сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв’язку.

За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.


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