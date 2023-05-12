Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow

Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою з приводу рішення уряду Великої Британії передати Україні високоточні крилаті ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, передає ВВС.

«Розцінюємо це рішення як черговий вкрай ворожий крок Лондона, націлений на подальше накачування України озброєннями, і який веде до серйозної ескалації обстановки в зоні проведення спеціальної військової операції», – заявило російське МЗС.

Російські дипломати наголосили, що їхня країна «залишає за собою право на вжиття всіх необхідних заходів щодо нейтралізації загроз, які можуть виникнути внаслідок застосування Україною британських крилатих ракет».