Політика

Росія розганяє у мережі постановочне відео, де нібито ЗСУ оскверняють Коран. Військові та МЗС спростували російський фейк

16 Березня 2023 21:14
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війна, іпсо

Російські окупанти поширюють у мережі постановочне відео, на якому нібито українські військові оскверняють священну книгу мусульман — Коран. Українське МЗС та ЗСУ спростували російський фейк.

«Росія зняла ролик, у якому невідомі люди, які видають себе за українських солдатів, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки», — написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

Спікер підкреслив, що на відео російські актори говорять ламаною українською мовою, а також використовують армійський ніж російської армії.

Відео також прокоментували у ЗСУ. Військові переконані, що мета постановки — вкотре спробувати дискредитувати ЗСУ, вже на релігійній основі, викликати резонанс у країнах, населення яких сповідує Іслам, мотивувати до війни російське населення та їхніх військових-мусульман.

«Ми, офіційно, вкотре наголошуємо, що подібні факти у ЗСУ неможливі за замовчанням, оскільки у наших військах захищають Україну та борються проти окупантів люди різних національностей та віросповідань. Усі вони Герої для нашого народу, а їхні права, позиції та переконання захищаються обов’язково», — наголосили військові.

ЗСУ також наголосили, що у відео “засвітився” десантний ніж, партія яких закуповувалась для російського підрозділу Ахмат.


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