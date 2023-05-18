Росія поскаржилася в ООН на Буданова

Постійне представництво РФ при ООН поскаржилося на слова керівника ГУР Кирила Буданова про “вбивство росіян будь-де на цьому світі”. В Офісі президента відповіли: “Україна вас ненавидить”.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, що постпред РФ при ООН Василь Небензя 10 травня написав листа, копію якого роздали іншим членам Ради безпеки.

У ньому він скаржився на “русофобію” Буданова, а також на опитування в Telegram-каналі агентства УНІАН, у якому запитували, кого з росіян мають ліквідувати наступним після пропагандистки Дар’ї Дугіної.

17 травня Постійне представництво РФ при ООН заявило у Twitter, що керівництво Організації об’єднаних націй «практично не відреагувало на мову ненависті» керівника української розвідки й відхилило всі запитання.

Радник глави ОП Михайло Подоляк, коментуючи «істеричне волання» Росії, заявив, що це “країна серійних вбивці і виплатить усі борги”.

“Так, Україна вас ненавидить. Так, ми переслідуватимемо вас. Завжди і скрізь. Так, з вами розмовляти нема чого — ви не знаєте сучасних людських мов. Так, кожного з вас Україна дістане, і не має значення, як саме — юридично чи фізично”, — написав він у Twitter

За його словами, воєнні злочинці не мають міжнародного права, не можуть використовувати ООН, і мають “дочекатися зіркової години на трибуналі”.