Росія почала інформаційну війну та дискредитацію оборони Бахмута, – Маляр

Росія почала масову інформаційну кампанію, яка направлена на дискредитацію українських військових, які захищають Бахмут.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, росіяни поширюють декілька наративів, які спрямовані на дестабілізацію мирного населення, а також деморалізацію військових. У РФ заявляють, що нібито оборона Бахмуту немає стратегічного значення, і це лише політичне рішення. Однак це не так.

“Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво”, – пише Маляр.

Окрім цього окупанти викладають фейкові документи нібито з українського східного штабу, тим самим намагаючись вплинути на військових.

“З метою навіювання демонструють “силу” окупантів і “слабкість” оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін”, – розповіла вона.