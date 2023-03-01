Політика

Росія передає Китаю тонни урану, ймовірно, для запуску реактора CFR-600 – Bloomberg

1 Березня 2023 17:18
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росія, китай

У грудні російські інженери доставили понад 6 тисяч кілограмів урану на китайський віддалений острів Чанбяо, ймовірно, для запуску реактора CFR-600.

Про це повідомляє Bloomberg.

Представники Пентагону заявляють, що поставка російською державною корпорацією “Росатом” 12 грудня 6 477 кілограмів урану підживлює атомну програму, яка може дестабілізувати військовий баланс в Азії, де зростає напруженість навколо Тайваню і контролю над Південно-Китайським морем.

Китайський реактор на швидких нейтронах на острові Чанбяо є однією з ядерних установок у світі, за якою найпильніше стежать.

Чанбяо знаходиться всього за 220 кілометрів від північного узбережжя Тайваню.

У США переймаються, що Китай може використати величезну партію ядерного палива для виробництва зброї.

Представники американської розвідки прогнозують, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній, який може допомогти Пекіну збільшити свої запаси боєголовок у чотири рази протягом наступних 12 років.

Це дозволить Китаю зрівнятися з ядерними арсеналами, які зараз розгорнуті у США і Росії.

За оцінками військових планувальників, CFR-600 може відіграти вирішальну роль у збільшенні китайських запасів боєголовок до 1500 до 2035 року з приблизно 400, які має наразі.

За словами експертів, Китай має мало засобів для збільшення своїх запасів плутонію для ядерної зброї. Подібна торгівля із Росією викликає занепокоєння у світі.

Зокрема, розширення ядерного партнерства між Росією і Китаєм має величезний вплив на зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї.

З вересня по грудень, згідно з даними RUSI, Росія експортувала до Китаю майже в 7 разів більше високозбагаченого урану для реактора CFR-600, ніж весь матеріал, вивезений з усього світу під егідою США і МАГАТЕ за останні три десятиліття.

За даними RUSI Китай заплатив близько 384 млн доларів за 25 000 кілограмів палива CFR-600 від “Росатома” в цей період.

Реактор CFR-600 є частиною амбітної програми Китаю вартістю 440 мільярдів доларів, спрямованої на те, щоб до середини наступного десятиліття випередити США як провідного постачальника ядерної енергії у світі.

На відміну від традиційних легководних реакторів, він працює на поєднанні високозбагаченого урану і так званого змішаного оксидного палива, яке дає побічний продукт – плутоній, придатний для виробництва зброї.

Китай також будує завод у пустелі в провінції Ганьсу, призначений для вилучення плутонію з відпрацьованого палива реакторів CFR-600. Будівництво заводу завершиться через два роки.

З 2017 року Пекін припинив добровільно повідомляти МАГАТЕ про запаси плутонію.


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