Політика

Росія назвала “жестом доброї волі” продовження участі у зерновій угоді

14 Березня 2023 14:39
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росія, зерно

Росія заявила, що продовжує на два місяці участь в угоді з Туреччиною та ООН щодо чорноморського експорту зерна з України.

Цей крок у Кремлі назвали “жестом доброї волі”, пише CNN.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав рішення про продовження участі в угоді “жестом доброї волі” з боку Росії, яка вважає, що умови угоди щодо її інтересів нібито “не виконані”.

13 березня в МЗС Росії заявили, що домовилася з ООН про продовження участі РФ у міжнародній зерновій ініціативі ще на 60 днів. До цього Росія заявляла про намір повністю відмовитися від участі у зерновій угоді.


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