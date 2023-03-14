Росія назвала “жестом доброї волі” продовження участі у зерновій угоді

Росія заявила, що продовжує на два місяці участь в угоді з Туреччиною та ООН щодо чорноморського експорту зерна з України.

Цей крок у Кремлі назвали “жестом доброї волі”, пише CNN.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав рішення про продовження участі в угоді “жестом доброї волі” з боку Росії, яка вважає, що умови угоди щодо її інтересів нібито “не виконані”.

13 березня в МЗС Росії заявили, що домовилася з ООН про продовження участі РФ у міжнародній зерновій ініціативі ще на 60 днів. До цього Росія заявляла про намір повністю відмовитися від участі у зерновій угоді.