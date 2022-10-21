Політика

Росія навряд чи зможе створити в Білорусі боєздатні частини, – британська розвідка

21 Жовтня 2022 10:13
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війна, білорусь

Росія навряд чи зможе створити боєздатне угруповання у Білорусі, а заяви диктатора Олександра Лукашенка потрібні для відвернення уваги України.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії.

Розвідники згадали заяву Лукашенка від 14 жовтня, де він оголосив про створення російсько-білоруського угруповання із 70 000 військових Білорусі та до 15 000 росіян.

Вже 15 жовтня державна пропаганда Білорусі розповсюдила відео, яке нібито демонструє прибуття російських військ у Білорусі. Британці зазначають, що на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі.

РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з’єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні. Армія Білорусі, найімовірніше, зберігає “мінімальні можливості для проведення складних операцій”.

Заяви Лукашенка, ймовірно, є спробою продемонструвати “російсько-білоруську солідарність” та переконати Україну відвернути сили для охорони північного кордону, констатували у зведенні.


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