Росія навряд чи зможе створити в Білорусі боєздатні частини, – британська розвідка

Росія навряд чи зможе створити боєздатне угруповання у Білорусі, а заяви диктатора Олександра Лукашенка потрібні для відвернення уваги України.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії.

Розвідники згадали заяву Лукашенка від 14 жовтня, де він оголосив про створення російсько-білоруського угруповання із 70 000 військових Білорусі та до 15 000 росіян.

Вже 15 жовтня державна пропаганда Білорусі розповсюдила відео, яке нібито демонструє прибуття російських військ у Білорусі. Британці зазначають, що на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі.

РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з’єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні. Армія Білорусі, найімовірніше, зберігає “мінімальні можливості для проведення складних операцій”.

Заяви Лукашенка, ймовірно, є спробою продемонструвати “російсько-білоруську солідарність” та переконати Україну відвернути сили для охорони північного кордону, констатували у зведенні.