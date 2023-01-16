Політика

Росія може мати сотні ракет Х-22, – Ігнат

16 Січня 2023 14:51
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війна

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат укотре наголосив, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має на озброєнні.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Укрінформ.

Водночас Ігнат зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні. При цьому, за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана РФ у вигляді оплати боргів за газ, а частина – утилізована – порізана на металолом.

Речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що покарання для російських злочинців неодмінно буде.

“Вони (російські військові) дислокуються зараз на аеродромі “Шайківка” в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам (не намагатися вчинити самосуд). Зрозуміло, що це покидьки і злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб”, – сказав речник.

Ігнат зауважив, що нині не проблема знайти ці списки та поіменно дізнатися про всіх – від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.


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