Політика

Росія каже, що американський безпілотник впав у море сам

14 Березня 2023 21:00
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росія, сша

Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.

Як стверджує оборонне відомство РФ, американський безпілотник летів “у напрямку державного кордону Російської Федерації” із вимкненими транспондерами “з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору”.

“З метою ідентифікації порушника в повітря було піднято винищувачі зі складу чергових по ППО сил. Унаслідок різкого маневрування в районі 9:30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею”, – стверджують у Міноборони Росії.

Там кажуть, що російські винищувачі “не вступали в контакт” із безпілотним літальним апаратом і “благополучно повернулися на аеродром базування”.


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