Росія хоче знайти збитий Reaper, США заявили, що видалили з дрона секретний софт – CNN

Росія виявила бажання знайти й забрати собі американський безпілотник MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море. У США заявили, що видалили з дрона секретне програмне забезпечення. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох офіційних осіб США.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія спробує забрати уламки безпілотника.

За словами двох офіційних осіб США, Сполучені Штати дистанційно видалили конфіденційне програмне забезпечення з MQ-9 Reaper, перш ніж він упав у Чорне море.

Це було зроблено, щоб запобігти потенційному отриманню секретної інформації Росією.

Як зазначається, дії з очищення програмного забезпечення було здійснено після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27.