Політика

Росія хоче продати Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, який належить Україні, – “Укроборонпром”

9 Січня 2023 10:25
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росія, окупація

Окупаційна адміністрація Кримського півострова виставила на продаж 100% акцій авіаремонтного заводу в Євпаторії, який належить Україні, повідомляє пресслужба держконцерну “Укроборонпром”.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну “Укроборонпром”.

“Окупаційна адміністрація Російської Федерації виставила на продаж 100% акцій державного підприємства “Євпаторійський авіаційний ремонтний завод”, що входить до складу “Укроборонпрому” та розташований на тимчасово окупованій території з 2014 року. Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії окупаційної влади Росії є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону можна вважати недійсними.

“Тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України”, – наголошують у ГК.

Там уточнюють, що тимчасова окупація РФ територій України незаконна і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

“Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю державного підприємства “Євпаторійський авіаційний ремонтний завод”, – підсумували в “Укроборонпромі”.


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