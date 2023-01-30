Політика

Росія дуже хоче якогось великого реваншу, – Зеленський

30 Січня 2023 20:08
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський 30 січня відвідав Одесу та розповів про бої на Донбасі й підготовку до українського контрнаступу.

За його словами, вся комунікація щодо надання зброї відбулася до Рамштайну, тож рішення, які там прийняли, були “добрими” для країни:

“Нам потрібна підтримка зараз, бо реванш про який йдеться в інформпросторі світу, реванш він зрозумілий. Ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся. Він посилюється там постійно. Щоденно у них нові групи нових військових. Або збільшення кількості вагнерівців”.

За словами Зеленського, Україна також готує свій контрнаступ:

“Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу, я думаю що вона його почала. Я думаю що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось позитивним результатом наступу. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх усіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ”.


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