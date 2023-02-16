Політика

Російський наступ вже розпочався, – Зеленський

16 Лютого 2023 21:19
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війна, зеленський

Прогнозований весняний наступ російських військ в Україні вже розпочався.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС.

“Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків”, – сказав президент. Він наголосив, що українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки не зможуть розпочати свій контрнаступ.

Зеленський повторив свої заклики до збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу. “Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія”, – пояснив Зеленський.


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