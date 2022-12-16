Політика

Російські війська не зможуть взяти Київ, навіть якщо спробують знову, – ISW

16 Грудня 2022 07:27
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війна

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть захопити Київ, навіть якщо знову атакуватимуть українську столицю з території Білорусі, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

В ISW переконані, що у випадку повторного наступу на північ України російські війська навряд чи будуть більш успішними взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року.

Аналітики інституту вважають, що збройні сили Росії сильно деградували і не мають бойової потужності, яку вони мали, коли РФ спробувала і провалила свою повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року.

Також в інституті відзначають, що російські війська не змогли захистити свої здобутки по всій Україні і втратили понад 70 тис. кв. км окупованої території з моменту відходу з-під Києва.

Аналітики наголошують, що наразі росіяни в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 м за день після того, як зосередили там свої основні зусилля.

А ще, йдеться у звіті ISW, Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

“Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати”, – додають аналітики інституту.

Основні висновки ISW:

  • Росія може створювати умови для проведення нового наступу на Україну – можливо, на Київ – взимку 2023 року. Успіх такого наступу є надзвичайно малоймовірним. Атака Росії з боку Білорусі наразі не є неминучою.
  • Цілі Володимира Путіна в Україні не змінилися.
  • Путін використовує два одночасних військових зусилля для досягнення своєї мети – завоювання України та отримання значних поступок.
  • Путін, ймовірно, створює умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки.
  • Російські війська можуть створювати умови для наступу з білоруської території, хоча ISW продовжує вважати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні.
  • Українські сили продовжують контрнаступальні операції в напрямку Кремінної та Сватового.
  • Російські війська продовжують наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська продовжують оборонні операції на південь від річки Дніпро на півдні України.
  • Російський офіцерський корпус продовжує зазнавати великих втрат в Україні.
  • Українські партизани здійснили диверсію на трансформаторній підстанції в Бердянську Запорізької області.

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