Політика

Російські солдати гинуть у війні, їхні родичі отримують автомобіль: Резніков про мобілізацію в РФ

21 Вересня 2022 14:05
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Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що російський автозавод “Москвич” планує випускати 300 000 автомобілів на рік, і стільки ж резервістів буде мобілізовано.

“Автозавод “Москвич” планує випускати 300 000 автомобілів на рік. Кремль: виклик прийнято – буде мобілізовано 300 000 резервістів. Російські солдати гинуть у війні проти України. Їхні родичі отримують у нагороду автомобіль. Цінність життя і підтримка економіки в Росії”, – написав він у твіттері.


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