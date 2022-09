Російські солдати гинуть у війні, їхні родичі отримують автомобіль: Резніков про мобілізацію в РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що російський автозавод “Москвич” планує випускати 300 000 автомобілів на рік, і стільки ж резервістів буде мобілізовано.

“Автозавод “Москвич” планує випускати 300 000 автомобілів на рік. Кремль: виклик прийнято – буде мобілізовано 300 000 резервістів. Російські солдати гинуть у війні проти України. Їхні родичі отримують у нагороду автомобіль. Цінність життя і підтримка економіки в Росії”, – написав він у твіттері.

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted – 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0