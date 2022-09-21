Політика

Рішення Путіна про мобілізацію доводить, що Україна перемагає у цій війні, – міністр оборони Британії Воллес

21 Вересня 2022 11:41
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, Путін порушив власну обіцянку не проводити мобілізацію та підтвердив такими діями, що вторгнення РФ в Україну провалюється.

“Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота є єдиною, а Росія стає глобальною парією”, – сказав Воллес.


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