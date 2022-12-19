Політика

РФ погрожує Греції через плани надати Україні С-300

19 Грудня 2022 15:00
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росія, греція

Міністерство закордонних справ Росії вдалося до погроз Греції після того, як грецька влада висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300 за умови розміщення на Криті американських комплексів Patriot.

Коментар з погрозами у понеділок розмістили на сайті МЗС РФ, він оприлюднений від імені речниці міністерства Марії Захарової.

Захарова заявила, що плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та “відверто ворожими” щодо Росії. Її заява дотримується традиційної пропагандистської лінії МЗС РФ, у якій містяться безпідставні звинувачення на адресу Києва.

“Офіційні Афіни не турбує, що, спрямовуючи озброєння в зону бойових дій, вони стають прямими співучасниками українських неонацистів, які ведуть злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, зокрема численних етнічних греків, які проживають там”, – зазначила Захарова.

За словами речниці, потенційна передача Україні систем С300 стане “грубим порушенням” російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво та “неминуче матиме наслідки”.

“Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність”, – заявила Захарова.


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