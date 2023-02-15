Політика

Резніков заявив, що президент попросив його залишитися на посту

15 Лютого 2023 16:01
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міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на посту. Тому відставки, яку анонсували, не було.

Про це повідомляє The Guardian.

Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.

“Так, це було рішення мого президента”, – сказав він.

Чутки про можливу відставку міністра оборони з’явилися на тлі корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами і підозри кільком топчиновникам міністерства в розкраданні коштів.

5 лютого з’явилась інформація, що Резнікова планують перевести в Мінстратегпром (замість Павла Рябкіна), а на його місце призначать керівника ГУР МО Кирила Буданова. Сам Резніков казав, що подасть у відставку, якщо президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.


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