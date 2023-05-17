Політика

Речник уряду Угорщини назвав ЄС і НАТО “стороною конфлікту в Україні”

17 Травня 2023 12:07
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Угорщина

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач назвав ЄС і НАТО стороною конфлікту в Україні. За його словами, країни Європи порушили свої принципи та ідеали.

“У міру того, як триває російсько-українська війна, давнє зобов’язання ЄС підтримувати мир у своїх кордонах змінюється, що з кожним днем ​​наближає потенціал відкритого конфлікту”, – бідкається речник уряду Угорщини.

“Країни-члени ЄС до цього часу дотримувалися суворих критеріїв щодо експорту зброї, спрямованих на запобігання сприянню внутрішнім репресіям, міжнародній агресії та регіональній нестабільності. Але лише через чотири дні після початку війни в Україні, 28 лютого 2022 року, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 2022/339, яке дозволило державам-членам ЄС фінансувати постачання зброї в Україну з Європейського фонду миру”, – уточнив він.

За його словами, Україна стала третьою за величиною країною світового експорту зброї у 2022 році, а західні країни є основними постачальниками. До того ж, ЄС виділяє Україні кошти.

“Рішення ЄС фінансувати потреби України в летальній зброї та обладнанні робить її де-факто стороною в російсько-українському конфлікті, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад”, – написав Ковач і зазначив, що його це жахає.


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