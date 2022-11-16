Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, – Шольц

Обставини ракетного удару по польській території мають бути ретельно розслідувані, проте вже зрозуміло, що цього не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України.

Про це у Twitter повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц.

“Жахливий ракетний удар у Польщі має бути ретельно розслідуваний. Добре, що члени НАТО збираються, щоб швидко це зробити”, – зазначив він.

За словами Шольца, наразі про будь-які передчасні висновки “не може бути й мови”.

“Зрозуміло одне: нічого цього не сталося б без агресивної війни Росії проти України”, – підсумував він.

Der schreckliche Raketeneinschlag in #Polen muss sorgfältig untersucht werden. Es ist gut, dass sich die @NATO-Mitglieder dazu schnell versammeln. Jede voreilige Festlegung verbietet sich. Klar ist: All das wäre ohne Russlands Angriffskrieg gegen die #Ukraine nicht passiert. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 16, 2022