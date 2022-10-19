Політика

Рада закликала Іран негайно припинити постачання РФ будь-яких озброєнь

19 Жовтня 2022 13:11
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Рада ухвалила заяву, якою засудила сприяння Іраном збройній агресії проти України та закликала Тегеран припинити постачання Росії будь-яких озброєнь.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

303 нардепа підтримали відповідне рішення.

У заяві зазначається, що рішення Ірану щодо постачань зброї до РФ покладають на Іран відповідальність за наслідки збройної агресії проти України.

Також постачання Іраном озброєння до РФ підриває двосторонні відносини між Києвом та Тегераном.

Також документ:

  • відзначає, що постачання Іраном зброї не сумісні з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй No2231 (2015);
  • закликає Іран негайно припинити постачання до держави-агресора – рф будь-яких озброєнь;
  • закликає світову спільноту невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до рф, а у разі відмови Ірану від припинення таких постачань – запровадити дієві санкції;
  • закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

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