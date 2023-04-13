Політика

Рада ЄС підтримала виділення €1 млрд на боєприпаси для ЗСУ

13 Квітня 2023 15:36
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зброя, Євросоюз

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 мільярд євро у межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України. Це дозволить відшкодовувати державам-членам ЄС боєприпаси, надані Україні зі своїх запасів або за рахунок зміни пріоритетів чинних замовлень з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

Про це повідомила Рада ЄС.

“Сьогодні Рада ЄС прийняла міру допомоги у розмірі 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки українських Збройних сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року”, – сказано в повідомленні.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, таке рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.

“Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів”, – уточнюють у відомстві.

Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до 4,6 млрд євро.


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