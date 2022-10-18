Рада визнала Ічкерію окупованою Росією територією

Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою та засудила геноцид чеченців з боку Росії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія – тимчасово окупованою росією! Також парламент засудив вчинення геноциду чеченського народу”, – йдеться в повідомленні..

За словами Гончаренка, це є вкрай важливим рішенням, оскільки Путін вже давно намагається поневолити чеченський народ.

“Він поставив керувати свого гауляйтера кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців. Це типова імперіалістична політика росії по відношенню до інших народів. Росія повинна бути деколонізована, а Ічкерія повинна буде вільною”, – додав парламентар.