Рада ухвалила новий закон про доплати військовим

Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення виплат 30 000 грн.

Головне положення законопроєкту залишається без змін – щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто як зараз).

Пораненим військовим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження, перші два місяці будуть платити за останньою займаною посадою, з третього місяця – 20 100 грн на місяць в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Також передбачається щомісячна винагорода в розмірі 100 000 грн для тяжко поранених на лікуванні, полонених та зниклих безвісти.

Іншим категоріям військових передбачені такі виплати:

додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів;

інструкторам – не менше 15 000 грн.

Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Законопроєкт також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов’язково пройти курс базового військового вишколу та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця.