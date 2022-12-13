Політика

Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва

13 Грудня 2022 13:30
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суд, рада

13 грудня Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва. Рішення підтримали 310 народних депутатів.

Наголошується, що згідно з регламентом, якщо хоч в одного депутата є зауваження щодо прийняття законопроєкту в цілому, Рада не має права його приймати. Але зауважень не було.

Верховна Рада також проголосувала за відправлення законопроєкту на невідкладний підпис президенту, пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника в керівництві фракції “Слуга народу”.

Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу памʼятки з будівлі “Квітів України”, що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду.

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти “Схем” вважають. що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з “поновленням” колишнього президента.

Проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи.

Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка. Фраза “Шеф, давайте что-то учудим” з вуст Аблова стала крилатою.


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