Політика

Питання надання Україні ATACMS все ще розглядається, – Байден

30 Травня 2023 08:10
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сша, зброя

Президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.

Про це він сказав під час спілкування з ЗМІ в понеділок, повідомляє “Європейська правда“.

Байден коментував загострення повітряних атак РФ по Києву, зазначивши, що вони “не є несподіванкою”.

“Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне”, – сказав пезидент США.

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема “все ще в грі”, маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.


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