Політика

Путіну доповідають про знищення Patriot в Україні, але правда інша – глава Міноборони Литви

2 Червня 2023 12:24
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путін

Російська армія щоночі намагається вистежити комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні, щоб їх знищити, однак безуспішно.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, президенту Росії Владіміру Путіну щоразу доповідають про знищення Patriot в Україні, однак ніхто не наважується повідомити правду.

“Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду”, – зазначив литовський міністр.


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