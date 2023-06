Путіну доповідають про знищення Patriot в Україні, але правда інша – глава Міноборони Литви

Російська армія щоночі намагається вистежити комплекси протиповітряної оборони Patriot в Україні, щоб їх знищити, однак безуспішно.

Про це у Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, президенту Росії Владіміру Путіну щоразу доповідають про знищення Patriot в Україні, однак ніхто не наважується повідомити правду.

“Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду”, – зазначив литовський міністр.

Russia is still trying to hunt down Patriot anti-missile systems every night. However, with no luck. The official version is already lying on putin's desk – all Patriot batteries have been destroyed. No one dares to tell him the truth.