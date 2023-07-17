Політика

Путін збирає нараду через вибух на Кримському мосту

17 Липня 2023 17:16
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путін, Кримський міст

У понеділок ввечері, 17 липня, Володимир Путін проведе нараду через вибух на Кримському мосту, її покажуть по російському телебаченню.

Про це пише російський “Інтерфакс”.

Зазначається, що під час наради Путін заслухає доповідь віцепрем’єра Марата Хуснулліна про відновлення мосту. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за дорученням Путіна Хуснуллін вилетів у Крим.

“Путін доручив віцепрем’єр Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту. На цей час за дорученням глави держави Хуснуллін вилітає до регіону”, – сказав він.

Пєсков повідомив, що після ознайомлення із ситуацією Путін чекатиме до сьомої вечора доповіді з ПКС.

“Буде нарада з ПКС, під час якої Хуснуллін вже з місця доповість про стан справ”, – каже пресекретар.

Пєсков зазначив, що раніше Путін вже заслухав доповіді Хуснулліна, голови ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва та окупаційного керівника Криму Сергія Аксьонова про наслідки атаки на міст.


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