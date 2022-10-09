Путін засмучений підривом кримського мосту, називає це “терактом” та звинувачує спецслужби України (оновлено)

Путін під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним сказав, що підрив кримського мосту – це “теракт”, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ, повідомляє РИА Новости.

Президент РФ вважає, що авторами, виконавцями та замовниками підриву кримського мосту є спецслужби України.

Бастрикіним додав, що до підриву також причетні громадяни Росії та іноземних держав, які допомагали у підготовці “теракту”.

В Офісі президента України відреагували на звинувачення путіна.

“Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це”, – написав у Твітері Радник голови ОП Михайло Подоляк.